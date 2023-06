Presentato l'annuario della Scuola superiore: studenti di ieri e di oggi si incontrano All'evento, al teatro Titano, anche i diplomati nell'anno scolastico 1971-72

Studenti di ieri e di oggi, generazioni di epoche diverse che si incontrano nel segno di una tradizione: la presentazione dell'annuario della Scuola superiore di San Marino. Un testo pubblicato per la prima volta nell'anno scolastico 1958-59 dal preside Francesco Balsimelli e che, per ogni edizione, ripercorre i momenti fondamentali della vita di studenti, insegnanti e dell'intero istituto.

La presentazione al teatro Titano, alla presenza dei Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Pubblicazione che arriva in un periodo particolare per gli studenti, di ritorno alla normalità dopo la pandemia. Durante la serata spazio ai ricordi, insieme agli ex studenti e studentesse diplomati nell'anno scolastico '71-'72 e alla musica degli allievi dell'Istituto musicale.

Nel servizio le interviste a Giacomo Esposito (dirigente Scuola Secondaria Superiore San Marino) e Andrea Belluzzi (segretario di Stato Istruzione e Cultura)

