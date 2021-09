Presentato "Tuttavia...che spettacolo!": tre giorni di moto, volo e attività in acqua che diventano terapia

Quando i motori diventano una 'cura', salendo in sella a moto da cross, volando con piccoli aerei, fino alle moto d'acqua. Tutte attività che si potranno svolgere durante “Tuttavia...che spettacolo!”, iniziativa organizzata per i prossimi due weekend da Attiva-Mente e che vede la collaborazione delle istituzioni e dell'associazione Batti Cinque. Target: le persone con disabilità, ma non solo, per passare momenti speciali con personaggi dello sport e della cultura. Parteciperanno, tra gli altri, il campione di moto-cross freestyle Vanni Oddera, Bryan Toccaceli e Monica Hill.

Tre le giornate: sabato 11 e domenica 12 settembre e sabato 18 settembre. Luogo principale: la Cava degli Umbri, ma sono previsti momenti all'avio-superficie di Torraccia e alla Baia di Vallugola, tutti con prenotazione tramite il sito di Attiva-Mente. Evento rivolto anche alle persone con determinate patologie.

L'iniziativa è dedicata al sammarinese Maurizio Taddei, scomparso nel 2020. Si inizierà venerdì 10 settembre all'ospedale di Stato con Oddera che, a bordo della sua moto elettrica, porterà un sorriso ai pazienti pediatrici. Sull'efficacia della Mototerapia, a livello scientifico e medico, si è soffermato il segretario alla Sanità, Ciavatta. Diverse le attività che San Marino dedica alle persone con disabilità: a questo ha fatto riferimento il segretario allo Sport, Lonfernini.

Nel video, le interviste a Gloria Valentini (Attiva-Mente), Roberto Ciavatta (segretario di Stato Sanità) e a Teodoro Lonfernini (segretario di Stato Sport)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: