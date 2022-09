Presentato “Una comunità accogliente”: il libro che ripercorre la risposta di San Marino all'emergenza della guerra in Ucraina

le interviste a Meris Monti e Yaroslav Melnyk

Far conoscere e tramandare una rinnovata prova di solidarietà da parte dei cittadini e delle istituzioni sammarinesi. È questo lo scopo del libro “Una comunità accogliente. Marzo - Giugno 2022: la risposta di San Marino all'emergenza della guerra in Ucraina”, promosso dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e presentato ai Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli.

“Come più volte abbiamo rimarcato – evidenziano i Capi di Stato – il terribile conflitto in Ucraina e tutte le sue tragiche conseguenze ci portano ancor più ad anelare quei valori di pace, libertà e democrazia, sempre propri della storia del nostro paese, e a sollecitare un ulteriore impegno a custodirli”. “L'opera va a cristallizzare con racconti e immagini – afferma il Segretario di Stato Luca Beccari – l'impegno della comunità sammarinese in questi mesi”. “Quanto racchiuso in questo volume – aggiunge il presidente SUMS Marino Albani – auspichiamo serva da monito per il futuro affinché la pace non abbandoni l'uomo”.

"Credo che come accaduto anche in altre situazioni della nostra storia - afferma Meris Monti, curatrice dell'opera - questo testo abbia la volontà di raccontare, innanzitutto a chi l'ha vissuto in prima persona ma speriamo anche alle generazioni future, qualcosa di buono che è accaduto in maniera spontanea; la risposta ad un bisogno che il popolo sammarinese ha visto e toccato con mano perché tanti cittadini ucraini hanno chiesto di poter essere ospitati nel nostro territorio".

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nella realizzazione di questa grande iniziativa - evidenzia Yaroslav Melnyk, Ambasciatore d'Ucraina a San Marino - per ricordare per anni tutto il sostegno e appoggio che San Marino ha offerto ai miei concittadini, per gli ucraini fuggiti dalla guerra che hanno trovato a San Marino una seconda casa".

A Palazzo Begni presentato pubblicamente il volume, numerose famiglie ucraine che hanno trovato rifugio dalla guerra in Repubblica presenti. Nell'occasione inaugurata anche la mostra fotografica, realizzata con gli scatti di Paolo Crocenzi, “Battiti d'ali: attraverso lo sguardo dei minori ucraini accolti a San Marino”. La mostra è visitabile fino al 28 novembre e mette al centro di tutto l'importante tematica della tutela dei minori.

Nel servizio le interviste a Meris Monti (curatrice volume) e Yaroslav Melnyk (Ambasciatore d'Ucraina a San Marino)