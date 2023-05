SAN MARINO "Presente, passato e futuro": Cassa Edile celebra 60 anni di attività con un'emissione filatelica Il programma delle celebrazioni proseguirà con altri appuntamenti a partire dal libro del sessantesimo, a cura di Verter Casali, che verrà pubblicato dopo l'estate.

Un valore non solo per il settore di cui è punto di riferimento dal 1963, Cassa Edile è anche un'importante realtà per l'economia del territorio sammarinese, in cui l'edilizia rappresenta un tassello fondamentale. 60 anni di attività rivolte ai propri iscritti che oggi contano 61 imprese e 318 operai.

"Il settore edile del nostro paese - afferma Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato al Lavoro - è sempre stato un caposaldo. Ha garantito al nostro sistema una crescita incredibile, l'ha offerta a tutte le famiglie ed imprese sammarinesi e quindi credo che oggi celebrare 60 anni di storia della Cassa Edile sia davvero il momento. Farlo attraverso l'abbinamento ad un'altra eccellenza come quella della nostra attività filatelica e numismatica con un francobollo di quella portata credo rappresenti davvero la storia e la memoria di un'attività associativa che rappresenta uno dei primi settori economici del nostro paese".

"Con questa emissione - evidenzia Gian Luca Amici, direttore generale Poste San Marino Spa - si è voluto rappresentare due eccellenze sammarinesi. In primis commemorare i sessant'anni dell'attività della cassa edile che con la propria attività ha sostenuto tantissimi lavoratori sammarinesi e inoltre valorizzare l'eccellenza di un grande artista sammarinese Cristian Ceccaroni".

Il programma delle celebrazioni proseguirà con altri appuntamenti a partire dal libro del sessantesimo, anticipato dal direttore Elios Angelini a cura di Verter Casali, che verrà pubblicato dopo l'estate.

"Questo è soltanto il primo di varie iniziative - aggiunge Pier Marino Sarti, Presidente Cassa Edile - la prossima sarà l'emissione del volume della storia dei 60 anni di Cassa Edile e tutto culminerà il 14 ottobre con la festa al Kursaal in cui saranno invitate tutte le imprese edili e gli operai".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato al Lavoro), Gian Luca Amici (Direttore generale Poste San Marino Spa) e Pier Marino Sarti (Presidente Cassa Edile)

