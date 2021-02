Presidente AIFA Giorgio Palù su Sputnik: “Efficace e sicuro”

Ospite della puntata di “La Casa della Salute” con Luciano Onder, in onda questa sera su RTV alle 20, il Presidente dell'Agenzia del Farmaco, virologo, Giorgio Palù parla dell'importanza di vaccinarsi, del caso di Israele, ma anche delle caratteristiche di vaccini in via di approvazione come quello di Johnson&Johnson. E sullo Sputnik dice: “Pochi effetti collaterali, grande efficacia”.

