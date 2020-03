CORONAVIRUS Presidente Santi: fino a domani nulla è certo, abbiate fiducia ce la faremo tutti insieme! Presidente Bonaccini: abbiamo chiesto di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise

Presidente Santi: fino a domani nulla è certo, abbiate fiducia ce la faremo tutti insieme!.

"Su decreto. Calma, si rimanda a domani per versione definitiva e interpretazione. Verifiche ancora aperte con il Governo". Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi, commenta la bozza del dpcm atteso ad ore che prevede, tra le altre cose, di evitare spostamenti in entrata e uscita nella regione Lombardia e in 11 province tra cui Rimini.

"La bozza del Decreto Ministeriale - si legge nel post - getta noi amministratori nella preoccupazione rispetto alle ricadute di un provvedimento che dovesse blindate ogni attività nel nostro territorio. Abbiamo a cuore le nostre comunità. La bozza è una base di discussione, non un punto di arrivo, e queste ore servono proprio a darne compiutezza. Nel frattempo invito tutti alla riflessione e alla calma, perché abbiamo già vissuto le conseguenze di certe fughe in avanti di indiscrezioni e notizie che poi non si sono rivelate veritiere. Abbiate fiducia, ce la faremo.

"Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, a proposito della bozza sul decreto per il contenimento del Coronavirus.



I più letti della settimana: