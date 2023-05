MEETING DI RIMINI Presidente Scholz: 'vicini a chi è stato colpito dall’alluvione'. Avviata raccolta fondi

Presidente Scholz: 'vicini a chi è stato colpito dall’alluvione'. Avviata raccolta fondi.

«Ci preme esprimere il nostro più sentito cordoglio per le vittime dell’alluvione e tutta la nostra vicinanza alle tante persone che sono state colpite da questa calamità: a chi ha perso i suoi famigliari, agli sfollati, a chi vede la sua casa, la sua azienda, i suoi campi distrutti o gravemente danneggiati, a chi si trova al freddo e al buio, senza luce e acqua corrente». Questa la dichiarazione di Bernhard Scholz, presidente del Meeting di Rimini, dopo i fatti in Emilia Romagna e Marche. «La nostra profonda gratitudine», dichiara «va a tutti i volontari che si impegnano senza risparmio nel soccorso e che cercano di allievare le sofferenze. È commovente vedere come questa durissima prova fa emergere in tutti un’umanità vera e autentica, sia in quelli che devono affrontare gli ingenti danni subiti, sia in quelli che esprimono nel miglior modo possibile la loro amicizia».

Invita poi a contribuire all’acquisto di beni di prima necessità nella raccolta organizzata della Fraternità di Comunione e Liberazione, Bonifico Bancario con causale “Alluvione Emilia-Romagna” IBAN: IT 12D 06230 01614 0000 1511 0546 - BIC: CRPPIT2PXXX Intestato a: Associazione Laicale Fraternità di Comunione e Liberazione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: