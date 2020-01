ORDINE GIORNALISTI Presidente Verna: "Nessuno si può permettere di dire che quella di Rtv sia una informazione non corretta"

Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti protagonista assoluto di Hotel Nazionale. Per una volta, le stanze della politica fanno entrare chi, la politica, la racconta. Carlo Verna parte dall''abc' del giornalismo per guardare al futuro della professione e ai passi avanti portati dal Consiglio Nazionale. Con uno sguardo anche al Titano. Se i rapporti con la Consulta 'sono ottimi', non nasconde le preoccupazioni per la vicenda giudiziaria che coinvolge la San Marino Rtv: le dichiarazioni denigratorie dell'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici sull'operato dell'emittente, che hanno fatto scattare la querela per diffamazione del Dg Carlo Romeo, a tutela dell'azienda e dei suoi professionisti. "Nessuno si può permettere di dire che quella resa quotidianamente da San Marino Rtv - dice Carlo Verna - sia un informazione non corretta. Chi lo fa in maniera generica si macchia di una colpa molto grave ai miei occhi". Per il presidente dell'Ordine, 'quella di Rtv è una informazione puntuale e importante, sempre sul pezzo'. Ribadisce – in chiusura - la solidarietà del Consiglio Nazionale all'Emittente sammarinese.

Sentiamo Carlo Verna

















I più letti della settimana: