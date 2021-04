Presidi medici, ISS adotta un nomenclatore per le classi di esenzione. Libera: "Subdola manovra di contenimento delle spese"

L'Iss adotta un nuovo sistema, basato sull’utilizzo di un nomenclatore, per la fornitura di presidi medici alle persone non autosufficienti. Cambiano quindi i moduli di esenzione, vengono inseriti nuovi prodotti erogabili e, contemporaneamente, razionalizzati alcuni presidi già erogati. L’adozione del nomenclatore – scrive - è avvenuta dopo due anni di studio e confronto. L'iniziativa trova però già la forte opposizione di Libera, che parla di “subdola manovra di contenimento delle spese compiuta all'oscuro dei diretti interessati e delle loro famiglie, umiliate in questi giorni da telefonate con cui le si porta a conoscenza delle novità introdotte sulla loro pelle”. I nomenclatori tariffari, infatti, sono considerati veri e propri strumenti di cittadinanza – scrive il partito – essendo diritto del cittadino conoscere con chiarezza e in modo trasparente quando e come lo Stato interviene nell’erogazione di un determinato sostegno, e i casi, invece, dove l'utente è chiamato a compartecipare in toto o in parte alle spese. Libera contesta che il nomenclatore sammarinese – se davvero esiste – non sia stato concertato, né discusso in Consiglio, né reso pubblico così come avviene in tutti gli altri Paesi e come prevedeva un Decreto del 2018. Nel condividere lotta a sprechi e abusi, chiede quindi flessibilità, ragionando con l’utenza caso per caso.

