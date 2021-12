Presidio Micologico: identificate 12 specie di funghi tossici o velenosi nei boschi di San Marino e dintorni

Intensa l'attività del Presidio Micologico all'Ospedale di Stato, in una collaborazione che si rinnova fra l'Associazione Micologica e l’Istituto per la Sicurezza Sociale per assistere gli appassionati di funghi sul riconoscimento delle specie e la loro eventuale commestibilità. Da settembre a novembre 2021, periodo in cui si è svolta l'attività del presidio, sono state eseguite 73 cernite di funghi e identificate 12 specie tossiche o velenose.

Fra le specie commestibili nei boschi di San Marino e dintorni sono diffusi soprattutto i pioppini o piopparelli, chiamati scientificamente Agrocybe aegerita, di cui sono state fatte 12 cernite. I chiodini (Armillaria mellea) sono le seconde specie più diffuse, con 11 cernite, mentre le morette (Tricholoma terreum) sono i terzi più diffusi con 9 cernite. Due delle cernite portate avevano ben 12 varietà di funghi diversi, che gli esperti hanno analizzato per individuare quelle commestibili.

La collaborazione fra ISS e Associazione Micologica, completamente a titolo gratuito, prosegue da 30 anni per assistere gli appassionati di funghi e salvaguardare la loro salute.