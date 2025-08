Prestito Arabia Saudita per aviosuperficie e nuovo ospedale, SdS Pedini Amati: “Tra circa due mesi il contratto è pronto”

L'intervista al segretario Pedini Amati

"Il tema dell'Arabia Saudita era un tema prioritario sia del governo precedente che di questo governo. Adesso il progetto è arrivato in fondo e il prestito può arrivare": coì il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati interviene sul prestito dall'Arabia Saudita per la realizzazione dell'Aviosuperficie di Torraccia e in seguito il nuovo ospedale. "Il tasso è all'1,5% per 18 anni - afferma Pedini - dopo l'aviosuperficie il secondo potenziale progetto potrebbe essere l'ospedale, ma non se prima non abbiamo concluso quello dell'aviosuperficie perché questa è la condizione".

"L'Arabia Saudita con i loro tecnici - aggiunge Pedini Amati - sono venuti a San Marino già tre volte dal 2023 ad oggi. Adesso il tempo è scaduto, noi abbiamo il contratto pronto fra circa due mesi. Io lo porto a termine. Penso, mi auguro e spero che il governo, come è stato d'accordo quello precedente, quello attuale, e anche la maggioranza, in qualche modo avvalli questi progetti".

Questo tipo di prestito, a questo tasso, afferma Pedini Amati, non si troverà mai più. Mi aspetto quindi che arrivi l'ok del governo: "Entro la fine dell'anno avremo la possibilità di chiudere quindi il primo progetto che è l'aviosuperficie. A me non interessa se noi come Stato non siamo pronti, perché c'era la denuncia dei cittadini sammarinesi, noi dobbiamo dire banalmente a questo paese sovrano se accettiamo il prestito e facciamo l'opera. Se noi non facciamo l'opera non accendiamo nessun prestito, ma non solo quello dell'aviosuperficie, nessuno. È così che funziona per serietà nei confronti di paesi terzi a cui noi abbiamo chiesto un prestito per più cose partendo dall'aviosuperficie".

Nel servizio l'intervista a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo)