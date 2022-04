UNIONE DONNE SAMMARINESI Presunte molestie a Palazzo: UDS non esclude ricorso per Sindacato della Reggenza Al parco Ausa l'iniziativa dell'Unione donne contro la violenza di genere

L'Uds torna a dire “basta” alla violenza sulle donne. E lo fa con una manifestazione-dibattito al parco Ausa. Durante l'iniziativa, una lettura interpretata per riflettere sulle storture della società. A seguire l'approfondimento con Andrea Venturoli, vicepresidente dell'Associazione Confine per la presa in carico degli uomini autori di violenza.

La manifestazione arriva a distanza di alcuni giorni dal caso di presunte molestie tra le mura Palazzo che ha coinvolto l'ex capitano Reggente Giacomo Simoncini. Uds non esclude di presentare ricorso per l'avvio dell'azione di Sindacato della Reggenza.

Nel servizio, l'intervista a Karen Pruccoli (Unione donne sammarinesi)

