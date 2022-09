Presunte molestie all'Adunata: gli Alpini depositano le prime querele contro chi li ha diffamati

Dopo i presunti casi di molestie all'Adunata nazionale, per cui il pm ha chiesto l'archiviazione dell'indagine, gli Alpini passano al contrattacco e depositano le prime querele su chi ha gettato fango sul corpo delle 'penne nere'. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino sono state denunciate per diffamazione, al momento, quattro persone dai legali dell'Ana, l'Associazione Nazionale Alpini.



Le persone querelate sono - spiega al quotidiano Massimo Cortesi, portavoce di Ana - un politico, un giornalista e due soggetti che avrebbero offeso il corpo e l'associazione, "rappresentando tutti gli alpini come ubriaconi e molestatori". Nessuno dei denunciati sarebbe riminese. È solo l'inizio, i legali dell'Ana stanno valutando anche la posizione dell'associazione "Non una di meno", il collettivo femminista che ha portato alla luce i casi di presunte molestie, raccogliendo testimonianze e segnalazioni sui social network.

Sulla vicenda rimane una grande amarezza da parte degli Alpini. "Purtroppo c'è chi ha generalizzato offendendo e condannando l'intero corpo degli alpini per i comportamenti di alcuni. - constata Cortesi - Comportamenti che, va sottolineato, sono tutti ancora da accertare".