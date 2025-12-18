Presunti avvelenamenti di cani al Parco Ausa: APAS lancia l'allerta
Le informazioni sono attualmente in fase di verifica, ma l'associazione invita nel frattempo la popolazione alla massima prudenza durante le passeggiate
Nuova segnalazione che riaccende l’attenzione sui rischi per gli animali nel territorio di Dogana. L’APAS ha reso noto di aver ricevuto alcune segnalazioni relative a presunti avvelenamenti di cani al Parco Ausa.
L’Associazione Protezione Animali Sammarinese precisa che le informazioni sono attualmente in fase di verifica, ma invita nel frattempo la popolazione alla massima prudenza durante le passeggiate. In particolare, l’APAS raccomanda di tenere i cani al guinzaglio, di prestare attenzione alla presenza di esche o cibo sospetto a terra e di segnalare immediatamente qualsiasi situazione anomala alle autorità competenti.
In caso di sospetto avvelenamento o di sintomi improvvisi negli animali, l’invito è a contattare subito il veterinario più vicino. Per le segnalazioni è attiva la Centrale operativa interforze al numero 0549 888888.
L’episodio arriva a due settimane di distanza dal precedente allarme del 3 dicembre, quando alcuni bocconi sospetti erano stati segnalati in Strada Caiese, in territorio italiano, a poca distanza dal confine di Dogana.
