Prevenire e difendersi, al via il corso di autodifesa per giovanissimi

Un percorso di autodifesa pratico e teorico per ragazze e ragazzi dai 16 ai 23 anni, organizzato da Soroptimist Club, Gendarmeria, Società Unione Mutuo Soccorso con il patrocinio delle Segreterie di Stato Sanità, Istruzione e Sport e con il sostegno dell’Authority per le Pari Opportunità e dell’Ordine degli Psicologi di San Marino. Si tratta di un percorso gratuito, di prevenzione, articolato in 8 incontri, per il contrasto alla violenza di genere e di promozione della salute. Il percorso, che è iniziato ieri, è strutturato in incontri pratico operativi ed in tecnica di difesa, si tengono il martedì e il giovedì presso la palestra Scuola Elementare di Dogana Ca’ Ragni e nella la palestra “Don Giuseppe Guidi” in Via XXI Settembre a Fiorentino.