CONFERENZA ANMCO Prevenire le malattie cardiovascolari: dall'esperto tre regole fondamentali

Al Palazzo dei Congressi di Firenze si è conclusa la terza edizione della Conferenza del Club delle UTIC dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO). Abbiamo chiesto a Furio Colivicchi, Past President ANMCO, come prevenire le malattie cardiovascolari.

"Le malattie cardiovascolari - dichiara - sono ancora la prima causa di morte nella nostra popolazione, nel nostro paese, e soprattutto sono la prima causa di disabilità, perché comprendono anche le malattie cerebrovascolari, quindi l'ictus, oltre che l'infarto e le varie altre manifestazioni delle malattie che colpiscono il cuore dai vasi arteriosi. Proprio per questo motivo dobbiamo prevenire lo sviluppo di queste malattie, perché curarle è molto più difficile.



Come possiamo prevenire, evitare di ammalarci di queste particolari condizioni sfavorevoli per il nostro cuore e tutti gli organi del nostro corpo? Bene, noi dobbiamo fare alcune cose di buon senso, dobbiamo prima di tutto evitare di fumare. Il fumo è estremamente dannoso, non solo per i nostri polmoni, in cui può portare allo sviluppo di malattie tumorali, ma soprattutto per il nostro apparato cardiocircolatorio che viene danneggiato nel tempo dal fumo. Quindi evitare di fumare e di esporsi al fumo passivo.



Altro aspetto importante, dobbiamo curare la nostra salute in termini di efficienza del nostro organismo e quindi dobbiamo fare esercizio fisico. Dovremmo cercare ogni giorno di camminare, magari con un passo un po' svelto per 20-30 minuti, o comunque fare un po' di attività fisica. Evitare di rimanere seduti per lunghi periodi di tempo, perché l'esercizio fisico è una cura per il nostro apparato cardiocircolatorio, favorisce tutte le modificazioni positive in termini di remissione dei valori della pressione, controllo del battito cardiaco, quindi è molto importante muoversi tutti i giorni.



È importante mantenere un'alimentazione sana. La dieta mediterranea è un patrimonio culturale del nostro paese, dobbiamo seguirla. Dobbiamo evitare di assumere quantità eccessive di grassi di origine animale, perché contengono il colesterolo che è uno dei nemici del nostro cuore, dei nostri vasi sanguigni, e quindi mangiare una quantità di calorie adeguate. Perché non dobbiamo ingrassare, quindi mangiare in maniera ragionevole, prediligendo alimenti di origine vegetale e comunque una dieta sana che includa il pesce, che ha un effetto favorevole sul nostro apparato cardiocircolatorio.



Queste sono le regole fondamentali: esercizio fisico, non fumare, alimentazione sana. Questo per prevenire in generale le malattie cardiovascolari. L'altro aspetto importante è che se purtroppo abbiamo qualche problema, come livelli di colesterolo elevati o la pressione alta, dobbiamo consultare il nostro medico di famiglia, o se necessario il cardiologo, per scegliere la terapia più corretta e assumerla con continuità, mantenendo l'aderenza alle prescrizioni terapeutiche".

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: