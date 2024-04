ISS Prevenzione cardiovascolare: memorandum d'intesa tra Segreteria alla Sanità e Sovrano Militare Ordine di Malta L'intesa prevede che l'attività sarà svolta in una tensostruttura mobile di proprietà dell'Ambasciata dell'ordine di Malta nel territorio sammarinese con personale sanitario e volontari laici.

Continuare l'attività di screening cardiovascolare dell'ambulatorio mobile di prevenzione dell'Ambasciata dell'ordine di Malta, integrando l'iniziativa con le attività condotte dall'ISS. È l'intesa siglata questa mattina dalla Segreteria di Stato per la Sanità e il Gran Priorato di Lombardia e Venezia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Unione di forze per un'attività non solo di prevenzione, ma anche di promozione di una cultura della salute.

"Un'iniziativa di prevenzione sulle malattie cardiovascolari, prima causa di morte nel mondo - afferma Mariella Mularoni, Segretario di Stato alla Sanità - che si possono prevenire con stili di vita corretti, cure adeguate e controlli. Iniziativa che viene realizzata in collaborazione con l'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale di stato".

L'intesa prevede che l'attività sarà svolta in una tensostruttura mobile di proprietà dell'Ambasciata dell'ordine di Malta nel territorio sammarinese con personale sanitario e volontari laici.

"Abbiamo pensato che dovevamo fare una continuità assistenziale - aggiunge Marcello Celestini, Ambasciatore del Sovrano Ordine di Malta - tutti i controlli preventivi che facciamo in questa unità mobile si rivolge non solo ai sammarinesi ma anche per i turisti che vengono a San Marino nel periodo estivo".

