Prevenzione e contrasto della manipolazione delle competizioni sportive

San Marino ha depositato lo strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, conosciuta come Convenzione di Macolin, diventando il 15º Stato Parte del trattato. Il documento è stato consegnato a Strasburgo dall’Ambasciatore e Rappresentante Permanente Michela Bovi, alla presenza del Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Bjørn Berge. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante volto a combattere le frodi nello sport, in particolare la manipolazione dei risultati. Tra gli impegni assunti dagli Stati firmatari vi è quello di regolamentare l’uso delle scommesse sportive da parte di atleti, arbitri, dirigenti e altri soggetti coinvolti nelle competizioni. Il trattato, che entrerà in vigore il prossimo 1º ottobre. impone inoltre sanzioni per comportamenti come la corruzione sportiva e l’insider betting, ovvero le scommesse effettuate da chi è in possesso di informazioni privilegiate. La Convenzione promuove la cooperazione giudiziaria internazionale, lo scambio di informazioni tra le autorità e il monitoraggio del mercato delle scommesse, inclusi i portali online. Obiettivo: prevenire e contrastare un fenomeno spesso legato alla criminalità organizzata e di dimensioni transnazionali. Per San Marino è un ulteriore passo verso l’adeguamento agli standard europei in materia di etica sportiva e legalità.