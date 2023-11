FONDAZIONE ONDA Prevenzione e cura delle patologie femminili: tra gli ospedali premiati dal ministero della Salute anche San Marino Cerimonia dei Bollini Rosa per 367 realtà ospedaliere, quella sammarinese è al terzo mandato col doppio riconoscimento

Premiate 367 realtà ospedaliere che offrono servizi dedicati a prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie riguardanti le donne. E queste realtà crescono, rispetto al biennio precedente che erano 354. Tra le 188 strutture che hanno conseguito due bollini rosa c'è anche l'ospedale di San Marino, rappresentato dalle dottoresse Susanna Guttmann, primaria di Neurologia, Marina Foscoli, cardiologia, e Stefania Larghetti, radiologia, protagoniste di alcune delle principali iniziative e attività portate avanti nell’ambito della medicina di genere.

San Marino è alla sua quarta premiazione, la terza col doppio bollino, l'impegno è arrivare a tre, quest'anno assegnato a 126 strutture. Espressa soddisfazione anche dalla Segretaria di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, che elogia il livello raggiunto dalla sanità sammarinese, “capace di confrontarsi – scrive – con un network prestigioso come quello della Fondazione Onda, riconoscendo l'importanza di servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree sanitarie”.

Premiati anche numerosi ospedali di Emilia Romagna e Marche, tra cui gli Infermi di Rimini, il Bufalini di Cesena, il Ceccarini di Riccione, il San Salvatore e il Santa Maria della Misericordia di Pesaro Urbino.

Nel video le interviste a Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda, e a Susanna Guttmann, Direttrice UO Neurologia

