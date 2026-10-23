SANITÀ Prevenzione e recupero dalle dipendenze: a San Patrignano anche il SdS Massimo Andrea Ugolini Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le delegazioni si sono impegnate nella definizione della dichiarazione di San Patrignano - Rimini

"Solo quando una persona riesce a ritrovare un lavoro, a ricostruire delle relazioni e a riconquistare il proprio posto nella comunità, può finalmente dirsi libera”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni interviene a San Patrignano per l'incontro internazionale sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione europea contro le droghe. Per il contrasto alle sostanze stupefacenti, sottolinea, l'Italia ha "valorizzato le esperienze più riuscite e le migliori pratiche e siamo qui per metterle a disposizione di tutti”. Supera i 210 milioni di euro la cifra destinata al sistema nazionale contro le dipendenze: “Le risorse più consistenti di sempre”, sottolinea Meloni.

In rappresentanza di San Marino il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini. La partecipazione del Titano si inserisce nel percorso avviato con l’adesione all’ECAD e dà continuità agli impegni condivisi nei precedenti incontri. “Accanto al contrasto dell’offerta e delle reti criminali, dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione, sulla cura e sul recupero delle persone – afferma Ugolini - nessuna strategia può dirsi completa se non offre a chi affronta una dipendenza la possibilità concreta di ritrovare autonomia, relazioni e un progetto di vita”. Le delegazioni inoltre si sono impegnate nella definizione della Dichiarazione di San Patrignano - Rimini, documento conclusivo per consolidare gli impegni condivisi e individuare ulteriori ambiti di cooperazione.

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