Prevenzione e riduzione del rischio: massimi esperti a confronto Giornata di approfondimento voluta dalle Segreterie per il Territorio e per gli Interni con rappresentanti della Protezione Civile, mondo scientifico e sicurezza antincendio

Cambiamenti climatici, tutela del territorio, sicurezza legata alla transizione energetica in due sessioni di approfondimento per orientare conoscenza, pianificazione e innovazione a ridurre le vulnerabilità dei territori e delle infrastrutture. “Per indirizzare scelte e introiettare la cultura della prevenzione – dice il Segretario per il Territorio, Matteo Ciacci”, nel confronto e “nel supporto reciproco – aggiunge il Segretario per gli Interni, Andrea Belluzzi – tra territori che condividono le medesime criticità”. Tanti i partner, con le istituzioni di Emilia-Romagna - la consigliera Regionale Alice Parma - e delle Marche, con il Sindaco di Fano, Luca Serfilippi; l'Università, con il Rettore Paolo Pascucci e il Capo della Protezione Civile di San Marino, Pietro Falcioni: “Sarebbe veramente una rivoluzione – dice - spostare l'attenzione della collettività, non tanto alle fasi d'emergenza, quindi quando c'è una calamità che interviene la Protezione Civile a coordinare i soccorsi, le strutture operative, assistere la popolazione a ripristinare l'emergenza. Sarebbe veramente una rivoluzione spostare l'attenzione sulle fasi di prevenzione”.

“Un palazzo costruito bene – aggiunge Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento Protezione Civile Italiana - è un palazzo che resiste di più alle sollecitazioni. E' di tutta evidenza che questo tipo di attività è un'attività che si vede poco. Ce ne accorgiamo quando poi andiamo a contare le vittime. Quando le vittime non ci sono significa che evidentemente tutto il lavoro che era stato fatto è stato fatto bene”.

Massimi esperti a confronto, c'è anche l'Ambasciatore della Carta della Terra e ideatore del progetto CasaClima, Norbert Lantshner: “Dobbiamo intervenire con maggior sforzo sulla mitigazione – dice - perché se andiamo ad aumentare continuamente la presenza di gas serra in atmosfera, ogni anno sarà peggio dell'ultimo anno, con uragani, bombe d'acqua, siccità che mettono a rischio non solo il benessere fisico ma anche la questione economica”.

In evidenza anche il contesto che mette insieme pubblico e privato, istituzioni, comunità accademica e scientifica, professionalità tecniche. “Importantissimo fare rete – dice Fabio Dattilo, già Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – discuterne, ma poi tradurre quello che si dice nell'Accademia per la gente comune. Quindi, si vuole partire dalla prevenzione, non ragionando in termini generistici, ma finendo alla formazione anche del cittadino comune”.

L'approccio inter-istituzionale nella gestione delle emergenze in primo piano anche durante l'udienza dei Capitani Reggenti, Gerardo Giovagnoli e William Casali, “quale valore per la protezione delle comunità e tutela del patrimonio ambientale e umano. Un territorio sicuro e resiliente – dicono - è il frutto di un'azione corale in un'alleanza virtuosa per il bene comune”.

Nel video, le interviste a Pietro Falcioni, Capo Servizio Protezione Civile San Marino; a Fabio Ciciliano, Capo Dipartimento Protezione Civile Italiana; a Norbert Lantschner, Ambasciatore Carta della Terra e a Fabio Dattilo, già Capo Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.



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