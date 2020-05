Prevenzione, medico sammarinese alla guida della ricerca anti-covid Dora Buonfrate coordina la ricerca sull'idrossiclorochina

E' una sammarinese la dottoressa che guida la ricerca Anti Covid, che potrebbe garantire una soluzione in attesa del vaccino Contro il coronavirus una speranza arriva da un farmaco, l'idrossiclorochina, che potrebbe prevenirlo. A coordinare la ricerca la dottoressa Dora Buonfrate, infettivologa dell'IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, capofila italiano di uno studio promosso da Oxford sull'uso del farmaco che arruolerà 40 mila operatori sanitari in Asia Africa ed Europa (almeno 800 in Italia) Una volta verificata l'efficacia, entro la fine dell'anno, il farmaco potrebbe diventare una soluzione preventiva in attesa del vaccino. Questo giustifica l'esposizione mediatica di questo giorni della professionista, che in questi giorni è molto impegnata "ma non ho potuto dire di no a San Marino". E ci ha affidato anche un saluto.

Nel video l' intervista all'infettivologa Dora Buonfrate



