Prevenzione rischio incendi, scatta l'ordinanza: multe fino a 1.500 euro per chi accende fuochi

Con l'aumentare delle temperature anche la Repubblica di San Marino si attiva per prevenire il rischio incendi boschivi.

E' stata emessa oggi l'Ordinanza di divieto assoluto, su tutto il territorio, di combustione in loco e abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, derivanti da sfalci, potature o ripuliture, fino al 14 settembre.

Salate le multe per i trasgressori: fatta salva l’eventuale concorrente applicazione di sanzioni penali, sono previste sanzioni da 500 a 1.500 euro.

Inoltre, dal 23 giugno scorso, è stata attivata dal Servizio Protezione Civile, in accordo con quanto disposto dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la FASE DI ATTENZIONE per il rischio incendi boschivi, fatte salve eventuali revoche o ulteriori proroghe sulla base anche dell’andamento delle condizioni meteoclimatiche.

Da sabato 5 luglio sarà inoltre attivo l’importante servizio di Avvistamento Incendi Boschivi da parte del Volontariato di Protezione Civile che controllerà il nostro territorio e quello limitrofo dalla postazione di vedetta fissa presso la Prima Torre, ai fini della prevenzione contro l'insorgere di incendi boschivi.

Protezione Civile e Polizia Civile ricordano che in caso di avvistamento di colonne di fumo o incendi devono essere contattati i numeri 115 o 0549 888888.