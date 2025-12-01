“Previeni! La fortuna non aiuta”: San Marino lancia la campagna nazionale contro le infezioni sessualmente trasmesse

In un contesto globale dove si stima che oltre un milione di persone tra i 15 e i 49 anni contragga quotidianamente un’infezione sessualmente trasmessa, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e l’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino lanciano la campagna nazionale “Previeni! La fortuna non aiuta”. L'iniziativa, in linea con gli obiettivi fissati dalla Legge 127/2022, mira a sensibilizzare l'intera cittadinanza, con un focus sui giovani, sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e sull'adozione di comportamenti sessuali consapevoli e responsabili.

La data del 1° dicembre, Giornata Mondiale contro l'AIDS, è stata scelta per sottolineare che l'infezione da HIV resta una delle IST più rilevanti dal punto di vista clinico e di salute pubblica, e rappresenta un elemento prioritario della campagna di sensibilizzazione sammarinese.

"Lo slogan “Previeni! La fortuna non aiuta”, - scrivono Segreteria e ISS - presente sui materiali della campagna, richiama con immediatezza la necessità di affidarsi alla prevenzione e alla conoscenza, non al caso, per proteggere la propria salute sessuale e quella del partner". La campagna informativa è consultabile sul sito infezionisessualmentetrasmesse.iss.sm, tradotto anche in multilingue, dove è possibile trovare informazioni semplici e accessibili sul tema

Il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni, ha evidenziato l'impegno istituzionale in questa battaglia di civiltà: “Abbiamo scelto consapevolmente il 1° dicembre per il lancio di questa campagna sulle infezioni sessualmente trasmesse – dichiara –. La salute sessuale è parte integrante della salute complessiva della persona e richiede informazione, responsabilità e libertà di scelta consapevole".

“L’Istituto per la Sicurezza Sociale – aggiunge il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - sta portando avanti un percorso strutturato di prevenzione e promozione della salute, che si concretizza in diverse campagne e iniziative coordinate. Non si tratta di semplici adempimenti normativi – ribadisce il DG -, ma della volontà di creare una cultura della salute consapevole e inclusiva, con servizi accessibili, équipe multidisciplinari e percorsi capaci di rispondere in modo tempestivo e competente ai bisogni delle persone, in particolare di quelle più vulnerabili”.







