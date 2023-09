'Prezioso come la vita' l'asta di gioielli a favore di San Patrignano

Nel video l'intervista a Marco Arzilli

65 tra gioielli e orologi, si va dagli orecchini con base d' asta 500 euro, in su, per i pezzi più preziosi, alcuni decisamente rari. L'intero ricavato andrà alla comunità di San Patrignano. Lo ha voluto la professoressa pugliese Maria Teresa De Marco, nel suo testamento, lasciando ori e pietre preziose Giuseppe Arzilli, cui la legavano anni di amicizia, chiedendo espressamente di metterli all'asta a favore di una realtà meritevole. Il gioielliere, per tre volte Capitano Reggente, ha scelto San Patrignano: serviranno a realizzare 300 posti letto all'interno della comunità di recupero. "Il gioiello, solitamente considerato un bene di lusso - ci racconta il figlio Marco - si mette al servizio della solidarietà, attraverso questa bella iniziativa". La famiglia Arzilli conta di esaurire il lotto, se ciò non avvenisse, i gioielli saranno messi in vendita on line".

Nel servizio l'intervista a Marco Arzilli