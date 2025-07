Prima elementare a Chiesanuova non sarà attivata, Giunta: “Non informati”. Lonfernini: “Garantiremo didattica di qualità"

La prima elementare a Chiesanuova non sarà attivata per il nuovo anno scolastico. Notizia che sta provocando le prime reazioni. Con una lettera indirizzata al segretario all'Istruzione, Teodoro Lonfernini, il capitano di Castello Marino Rosti e la Giunta esprimono disappunto, spiegando di non essere stati coinvolti né preventivamente informati della decisione e di averlo appreso direttamente dalle famiglie.

Parlano di una “mancanza di rispetto istituzionale” e di “un'occasione persa di confronto”. Gli alunni saranno trasferiti a Fiorentino. Rosti si fa portavoce dei genitori e chiede l'attivazione di un servizio di trasporto dedicato, con presa dei bambini a domicilio e relativo viaggio di ritorno diretto. Tra i diritti rivendicati dalla Giunta c'è quello per “un'istruzione sicura, equa e sostenibile” anche per i bambini nei castelli più piccoli.

Il segretario Lonfernini, da noi contattato, spiega di aver già telefonato a Marino Rosti e di essersi scusato per la mancata comunicazione. La prima elementare a Chiesanuova, afferma, avrebbe avuto solo quattro alunni. La deroga non è stata accolta dal Governo, quindi i bambini saranno sistemati nel plesso di Fiorentino. Lonfernini anticipa di essere al lavoro per organizzare il trasporto, così da fornire alle famiglie tutti i servizi necessari. E assicura la massima attenzione sulla qualità didattica.