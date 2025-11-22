Prima neve a San Marino, circolazione nella parte alta con veicoli attrezzati

San Marino si sveglia avvolta da un manto bianco. Dopo le previsioni dei giorni scorsi, che ipotizzavano il suo arrivo, la nevicata è arrivata nella notte fra venerdì e sabato, avvolgendo di bianco i castelli di Fiorentino, Borgo Maggiore, Chiesanuova e San Marino Città.

Circolazione garantita nelle strade grazie all'impegno del Servizio Rotta Neve, ma la Gendarmeria già monitora le strade per permettere la circolazione solo ai veicoli attrezzati nella parte "alta" della Repubblica, dove le strade sono imbiancate.

"Sorpresa notturna, neve che temporaneamente è scesa molto più in basso rispetto le aspettative. - scrive sui social Luca Gualandra - L'intensità delle precipitazioni, l'avvezione fredda in quota e la bora rimasta sulla linea di costa, hanno prodotto questo risultato. Ora pioggia o mista a Borgo, dove regge il vento da terra è ancora neve (parte occidentale di San Marino), ma piano piano dovrebbe entrare e tramutare la neve in pioggia o mista ovunque. Nonostante la "toppata" previsionale per la notte, mi sento di confermare la previsione emessa ieri con neve bagnata relegata alle quote più alte di San Marino. Poi ce la giochiamo come sempre sul mezzo grado o 1 grado, oscillazione che determina neve 100-200 metri in su o in giù. Buon risveglio "papposo" per alcuni, bagnato per molti altri".



La neve sta scendendo a quote insolitamente basse sull’Emilia-Romagna: lo zero termico è sceso fino a 500 metri in Emilia e 350 metri in Romagna, con fiocchi segnalati anche attorno ai 200 metri nelle zone interne più riparate. Le nevicate risultano intense oltre i 500 metri: sconsigliati gli spostamenti senza adeguata attrezzatura. Segnalazioni di neve provengono da diverse località del bolognese e dell’Appennino romagnolo, tra cui Monzuno, Loiano, Marradi, San Cassiano, Santa Sofia, Tredozio, Sarsina, Bagno di Romagna, Casteldelci, Pennabilli e Sant’Agata Feltria.







