TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:16 Ghiaccio pericoloso: allerta gialla per freddo sul Titano 18:09 Crans-Montana: i funerali delle vittime italiane e un minuto di silenzio nelle scuole 17:56 Pediatria: il punto sull'incidenza del virus sinciziale nei bambini. L'ISS rassicura sulla riorganizzazione in atto 17:24 Via Piana, auto contro muretto di contenimento 16:31 L'inflazione torna a correre a dicembre 15:40 AIPS: gli Atleti dell'Anno sono Duplantis e Bonmatì 15:28 Allo sloveno Prevc l'Aquila d'Oro 2026 13:25 United Cup, Stati Uniti già in semifinale 13:10 Sofia Goggia: "Milano-Cortina rappresenta un'occasione speciale" 12:44 Vendite auto: nel riminese mercato in sofferenza. A San Marino lieve aumento rispetto al 2024
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

Prima neve del 2026 a San Marino

Dall'alba fiocchi nella parte alta della Repubblica. Domani previste nuove precipitazioni non abbondanti

5 gen 2026
Prima neve del 2026 a San Marino

Come previsto dai bollettini meteo, questa mattina all'alba le prime precipitazioni a carattere nevoso nella parte alta del territorio. Con l'abbassamento delle temperature fino allo 0 e anche lievemente sotto questa soglia, ha iniziato a nevicare in modo leggero. Nessun problema alla viabilità: le strade sono pulite sul Titano e, per ora, una leggera coltre di neve è presente solo ai alti delle vie e nelle aree verdi. Secondo le previsioni, la temperatura rimarrà a 0 gradi per tutta la giornata di oggi. E si abbasserà ulteriormente, fino a -1 domani. Durante l'Epifania ci sarà dunque maggiore probabilità di neve, sempre in base ai bollettini. Mercoledì 7 gennaio farà ancora più freddo, con neve possibile nella prima parte della giornata; si tornerà a temperature più miti giovedì. In Italia allerta arancione in Molise e gialla in 7 regioni tra cui le Marche.

Per la giornata di domani 6 gennaio la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha emesso una allerta meteo gialla per neve. Nel documento si prevedono "nevicate di debole o moderata intensità, con accumuli al suolo attorno ai 5 cm nelle zone di pianura del bolognese e della Romagna e ai 10-30 cm nelle rispettive aree collinari e montane. Dalla seconda parte della giornata si prevede un aumento del moto ondoso, con mare molto mosso".