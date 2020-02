Prima neve dell'anno sul Titano

La neve ha fatto la sua comparsa nella serata di ieri, ma solo nella parte più alta del territorio. Una breve nevicata che non ha causato alcun problema alla circolazione. temperature in decisa picchiata rispetto alla mattina, tanto che nella notte si è formato uno strato di ghiaccio. Questa mattina il termometro segnava 2° in Città. Cime imbiancate anche nel Montefeltro.





I più letti della settimana: