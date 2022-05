ITALIA Prima ondata di calore dell'anno, fine settimana 'da luglio'

Prima ondata di calore dell'anno, fine settimana 'da luglio'.

Sarà un fine settimana, quello che si apre, più tipico di luglio che di maggio a livello meteorologico, per le anomale temperature causate dalla prima ondata di calore dell'anno, che avrà il suo apice proprio tra sabato e domenica e durerà almeno fino a lunedì. Le previsioni de iLMeteo.it, indicano infatti che le temperature toccheranno i 35-36 gradi e che si potrebbero registrare diversi record per il mese di maggio. L'anticiclone di origine africana Hannibal è infatti in piena azione.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: