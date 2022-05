MODA UOMO Primavera/estate 2022: accessorio, calzatura aperta, colori neutro, accesi e pastello La style coach Sara Paoloni parla dei colori e delle nuove tendenze maschili

Il tratto distintivo per la moda uomo nella stagione spring/summer 2022, sarà l'accessorio. Anche molto vistoso. E come per la donna, l'outfit può essere anche ricco di colore, non solo colori accesi, ma anche dai toni pastello come il verde menta e il salmone. Tra gli accessori che vanno a completare il look, ci sono anche catenine, papillon, e cappellini sia in stile baket, sia da pescatore.

Nel video l'intervista alla style coach Sara Paoloni.

