MODA DONNA Primavera/estate 2022: animalier, colorful, calzatura alta e accessori La style coach Sara Paoloni parla dei colori e delle nuove tendenze femminili

Animalier, calzatura alta, accessori e un'esplosione di colori, dai toni pastello al fluo. Queste le parole chiave per il look femminile nella stagione spring/summer di quest'anno. Un'altra tendenza è il mix & match, cioè una miscela di più fantasie. Per esempio il fiorato col pois o con le righe. Il tutto sempre con criterio, creando un accostamento cromatico gradevole e facendo sì che i colori e le fantasie si sposino tra di loro, evitando dunque un caotico effetto pasticciato. La stagione calda avrà un occhio di riguardo anche per altri accessori, come orecchini, collane e bracciali.

Nel video l'intervista alla style coach Sara Paoloni

