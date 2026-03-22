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Primavera “pazza”: possibile irruzione artica in arrivo e rischio neve anche a San Marino

Distanza temporale ancora significativa per una previsione, ma i modelli iniziano a inquadrare il peggioramento

22 mar 2026
Primavera “pazza”: possibile irruzione artica in arrivo e rischio neve anche a San Marino

Il territorio riminese e della Repubblica di San Marino potrebbero trovarsi di fronte a una breve “finestra” di inverno fuori stagione nella giornata di giovedì 26 marzo, con possibili nevicate a quote basse. La distanza temporale impone ancora cautela: per stimare eventuali accumuli sarà necessario attendere le 24 ore precedenti all’evento. Tuttavia, i modelli previsionali iniziano a delineare con maggiore chiarezza l’arrivo di una intensa irruzione di aria artica, attesa a partire dal pomeriggio di mercoledì, destinata a riportare condizioni decisamente più rigide anche tra costa ed entroterra.

Previsti inoltre venti sostenuti da nord-est e mare agitato lungo la costa. 





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