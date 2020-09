TURISMO Primi bilanci per la stagione estiva: soddisfatto il Segretario Pedini Amati

Primi bilanci della stagione turistica estiva appena conclusa, in un anno pesantemente condizionato dagli effetti dell'emergenza sanitaria, con più di 100 giorni di lockdown. Oltre 80 eventi dal 16 giugno ad oggi, promossi a tempo di record. Al saldo negativo di luglio in termini di presenze ha fatto da contraltare un agosto da sold out durante gli eventi. Soddisfatto il Segretario Pedini Amati. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per il turismo, Federico Pedini Amati

