Primi fiocchi di neve sul Monte Carpegna: il freddo bussa alle porte dell'Appennino.

Con l’arrivo di un previsto impulso freddo, accompagnato da piogge e rovesci sparsi, il Monte Carpegna si è ufficialmente vestito di un leggero manto bianco per la prima volta in questa stagione. Secondo le previsioni meteorologiche, anche a San Marino il clima è rigido, con temperature massime che oggi non supereranno i 4 gradi durante la giornata. Non sono esclusi ulteriori rovesci.

