TRASPORTO PUBBLICO Primo bilancio per Smuvi: "Scommessa vinta, ora guardiamo alla fase due" Il servizio sarà gratuito fino a settembre. Quasi 3.900 utenti registrati. Le istituzioni festeggiano i dati positivi e promettono di fare tesoro delle critiche

Una “scommessa vinta” l'introduzione del servizio di trasporto pubblico a chiamata Smuvi: le istituzioni festeggiano le prime due settimane di quella che rappresenta una piccola grande rivoluzione per San Marino, con dati in positivo, successo tra gli utenti ma, in parallelo, una serie di migliorie che dovranno essere apportate sulla base delle critiche ricevute dai passeggeri.

Le Segreterie di Stato al Lavoro con delega ai rapporti con Aass e alle Finanze con delega ai Trasporti, insieme alla Direzione dell'Azienda, parlano di una “crescita esplosiva”: oltre 1.800 passeggeri e oltre 1.400 viaggi effettuati finora. Enorme, spiegano, l'afflusso di richieste: quasi 3.900 gli utenti registrati. Domanda che ha messo sotto pressione la macchina organizzativa. “Siamo partiti con la massima prudenza – scrivono le Segreterie di Stato – e con una dotazione di mezzi e personale tarata sulla situazione precedente. Volevamo capire se il Paese fosse pronto. La risposta è un 'sì' convinto”.

I tempi di attesa tra la richiesta e l'arrivo del bus sono, finora, di 16,47 minuti per i viaggi programmati e di 19,72 minuti per la funzione 'viaggia ora'. Spicca, tra i dati, una maggiore richiesta di bus nei festivi e nelle ore serali. Le istituzioni promettono di fare tesoro delle critiche ricevute, per migliorare il servizio. Le sofferenze maggiori, spiegano, sono state registrate durante la pausa pranzo, in parallelo al servizio scolastico. Smuvi sarà gratuito fino a settembre. Da giugno annunciato un potenziamento, con corse di prima mattina, per favorire lo spostamento casa-lavoro.

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