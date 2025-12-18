Primo calendario storico delle Milizie per il 2026

Un racconto per immagini del senso più autentico del servizio: dedizione, disciplina, rispetto per la Repubblica. Il primo calendario storico dedicato alla Milizie è stato presentato oggi in udienza ai Capi di Stato Matteo Rossi e Lorenzo Bugli. Un modo per rinnovare la grande tradizione e guardare al futuro, soprattutto al coinvolgimento dei giovani.

"La sfida è garantire il passaggio generazionale" ha sottolineato il Segretario agli Esteri Luca Beccari.

"Abbiamo necessità, direi urgente, di rivitalizzare le istituzioni militari volontarie della Repubblica - ha sottolineato il Gen. Corrado Carattoni, Comando Superiore delle Milizie -. Questa è un'iniziativa che io mi sento assolutamente di condividere e di lodare perché è un'iniziativa intelligente. Intanto è la prima volta che si fa un calendario storico, fotografico e direi di un certo pregio. Poi questo potrà essere diffuso attraverso le librerie e le edicole ai sammarinesi e quindi costituirà certamente un ottimo strumento di divulgazione per invogliare i giovani a non far morire queste istituzioni".



"Siamo certi che questo calendario sarà accolto in ogni luogo e in ogni casa come un promemoria di impegno e orgoglio nazionale" ha sottolineato la Reggenza. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Nel video l'intervista a Gen. Corrado Carattoni, Comando Superiore delle Milizie.







