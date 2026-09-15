MESSAGGIO Primo giorno di scuola a San Marino, il messaggio del Segretario Teodoro Lonfernini "La scuola è la palestra di vita dei nostri ragazzi" dichiara il Segretario, che si rivolge a studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico e famiglie.

Primo giorno di scuola a San Marino, il messaggio del Segretario Teodoro Lonfernini.

Suona oggi la prima campanella nelle scuole di San Marino e, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini rivolge un messaggio a studenti, insegnanti, dirigenti, personale scolastico e famiglie.

"Settembre, per la nostra comunità, rappresenta da sempre un vero e proprio spartiacque", sottolinea il Segretario, ricordando come la scuola non sia soltanto luogo di formazione, ma "il fulcro delle nostre relazioni umane più autentiche" e lo spazio nel quale i ragazzi iniziano "a immaginare chi vorrebbero diventare".

Al centro del messaggio anche il benessere degli studenti e le nuove sfide legate a una società in rapido cambiamento, compreso il rapporto con il digitale. L’obiettivo, afferma Lonfernini, è costruire "un modello scolastico sempre più attento al benessere integrato di studenti, docenti e famiglie".

Un ringraziamento particolare va agli insegnanti, il cui compito viene definito "una vera e propria missione umana e civile", e a tutto il personale non docente, amministrativo e ausiliario. Alle famiglie, invece, l’invito a rafforzare "un’alleanza educativa autentica" tra Stato, scuola e genitori, fondata su fiducia, rispetto dei ruoli e dialogo.

Infine l’augurio agli studenti: "Non abbiate paura di sbagliare, di fare domande, di confidarvi, di mettere in discussione ciò che vi circonda". Per Lonfernini, la scuola deve essere "la vostra palestra di vita, la vostra casa, il luogo in cui imparare a pensare con la vostra testa". "Buon anno scolastico a tutti", conclude il Segretario.

Leggi il messaggio integrale del Segretario Teodoro Lonferini

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