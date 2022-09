Primo giorno di scuola a San Marino: le sensazioni dei presidi

Sentiamo Andrea Belluzzi, Giacomo Esposito, Remo Massari, Arianna Scarpellini e Francesco Giacomini

Per i bambini e i ragazzi sammarinesi, di ogni ordine e grado, è stato il primo giorno sui banchi dopo l'estate. Niente mascherine e restrizioni per un rientro che sa di normalità. Sempre di più quelli che scelgono il liceo: “Gli iscritti sono aumentati del 13% per il primo anno - fa sapere il preside Giacomo Esposito - e nel complesso gli alunni dell'istituto sono passati da 605 a 640. Tra di loro anche un ragazzo ucraino ospitato sul Titano”. Per quanto riguardo le medie, gli alunni sono poco più di mille, leggermente meno rispetto all'anno scorso. Tra i nuovi studenti anche cinque ucraini. “Ciò che ha reso felici i nostri ragazzi – racconta il dirigente scolastico Remo Massari – è la fine del distanziamento e la ripresa delle attività prima limitate”.

Anche alle elementari si registra un calo, da 1502 bambini agli odierni 1461, di cui 10 ucraini. “Il primo giorno è andato bene – afferma la preside Arianna Scarpellini –, non ci sono stati particolari disagi per il trasferimento dal plesso di Città a quello di Murata”. “Alle materne si assiste a un calo progressivo degli iscritti – commenta il dirigente Francesco Giacomini –, che sono 15 in meno dell'anno scorso, per un totale di 720, compresi 7 ucraini. Sostanzialmente stabile la situazione per gli asili nido, dove al momento ci sono 150 bambini circa, ma altri sono in attesa di inserimento”.