Primo giorno di scuola: l'augurio dei Capi di Stato ad alunni e docenti.

Il Messaggio dei Capitani Reggenti in occasione dell'inizio dell'Anno scolastico:

Carissimi Ragazze e Ragazzi,

con questo indirizzo di saluto vogliamo esprimerVi l’ideale vicinanza nostra e delle Istituzioni in occasione dell’apertura dell’anno scolastico. E’ un giorno speciale, questo, che vede tanti di Voi iniziare il proprio percorso di apprendimento, altri proseguirlo, anche con il passaggio ad un nuovo ciclo di studi, e, altri ancora, percorrere l’ultima “tappa” per la maturità che aprirà a scelte ulteriori. Ognuno di Voi vivrà questa giornata con emozioni e aspettative diverse, in un’alternanza di timori, curiosità e speranze. Ciò che riteniamo importante sottolineare in questa circostanza è il valore della Scuola. L’istruzione, l’educazione e la formazione sono, infatti, fondamentali per la crescita civile, culturale, sociale ed anche economica di ogni Comunità. Ma sono soprattutto decisive per lo sviluppo della personalità umana. E’ sui banchi di scuola che si forma ogni buon cittadino. E’ a scuola che si impara la convivenza con gli altri, ad ascoltare, a confrontarsi, ad esprimere le proprie opinioni nel rispetto dei quelle altrui, In classe ci si conosce, si stemperano e si superano le disuguaglianze, si vive insieme, si diventa amici.

E’ a scuola che si acquisiscono quei valori fondamentali che faranno di Voi i cittadini responsabili del futuro del nostro Paese. Il percorso di studi che farete nella scuola, il rapportarVi quotidianamente con i Vostri compagni e i Vostri insegnanti, gli incontri e le esperienze che avrete l’opportunità di vivere e condividere nella Scuola, diventeranno parte indelebile di Voi, una ricchezza preziosa per quando, cittadini adulti, sarete chiamati a partecipare attivamente alla realizzazione di una società armoniosa, aperta e solidale, nella quale i diritti e le libertà fondamentali di ciascuno si contemperano con i doveri nei confronti della comunità. Vi sollecitiamo, dunque, ad affrontare l’impegno che dai prossimi giorni Vi attende con interesse e vivacità, con la voglia di conoscere sempre di più Voi stessi e la realtà che Vi circonda, svelando le Vostre attitudini e valorizzando i Vostri talenti, di sviluppare il Vostro senso critico e la Vostra curiosità, con coraggio e responsabilità. Carissimi ragazze e ragazzi, non sarete soli ad affrontare questa esperienza. Accanto a Voi, a guidarVi e ad accompagnarVi in questo delicato e complesso percorso di formazione e di crescita, ci saranno certamente i docenti che – siamo sicuri- sapranno avvicinarVi anche ai principi e ai valori della nostra Repubblica e della nostra identità statuale.

Ed è proprio ai docenti che intendiamo rivolgere le ultime parole di questo messaggio. Non è compito facile il loro. Tutt’altro. A loro l’onore ma soprattutto l’onere di essere gli attori principali – insieme ai genitori – nel processo di formazione e di trasmissione del sapere e della conoscenza ai giovani, conoscenza in cui - non dimentichiamocelo –affonda le sue radici più forti e profonde, la libertà. Non si è davvero liberi senza un’adeguata conoscenza, elemento imprescindibile per scegliere consapevolmente e dunque per progettare il futuro. Agli insegnanti, pertanto, rinnoviamo sentitamente, anche in questa occasione, i sentimenti di profondo apprezzamento e gratitudine per il compito impegnativo e complesso che li attende. Siano sempre generosi nel condividere le proprie conoscenze e le proprie attitudini con i loro “discepoli”, anche quando possa sembrare un’impresa improba. Lo Stato è consapevole della loro difficile ma preziosissima “missione” ed è accanto a loro. Voi, Carissimi ragazze e ragazzi, siate buoni studenti, siate diligenti, approcciatevi alla scuola con impegno e buona volontà e rapportatevi con tutti, insegnanti e coetanei, con disponibilità e rispetto. A tutti Voi buon anno nuovo negli studi e nel vostro cammino verso il futuro.

