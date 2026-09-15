Primo giorno di scuola, la Reggenza agli studenti: "Il capitale umano è il valore su cui investire"

Foto di Franco Gremignani: I bambini di Guiglia sospesi sul Panaro per andare a Scuola

Con il ritorno da oggi di studenti e insegnanti nelle aule del Titano, la Reggenza rivolge il proprio augurio alla comunità scolastica, sottolineando il valore dell’istruzione non soltanto come percorso formativo, ma come elemento centrale della crescita civile del Paese.

Nel messaggio per il primo giorno di scuola, i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva definiscono aule e banchi "simboli di condivisione e cuore pulsante della nostra Comunità", luoghi nei quali si costruisce il futuro e si formano i cittadini di domani. La scuola, si legge, deve essere spazio di dialogo, inclusione, apertura e scoperta, capace di accompagnare insieme giovani e adulti.

Agli studenti l’invito è a vivere il nuovo anno non come un semplice dovere, ma come un’opportunità per comprendere il mondo, sviluppare un pensiero libero e critico, coltivare passioni e costruire relazioni. Rafforzare il sistema scolastico, sottolinea la Reggenza, rappresenta un impegno collettivo al quale devono essere destinate risorse e attenzione: "È il capitale umano il valore primario su cui investire".

Un passaggio è dedicato anche alle trasformazioni tecnologiche, dall’intelligenza artificiale al digitale. Strumenti e processi da governare e orientare al bene comune, sviluppando nei ragazzi capacità di analisi, creatività, sintesi e problem solving.

La Reggenza ringrazia poi docenti e personale scolastico per la competenza e la dedizione, richiamando l’importanza del patto educativo tra scuola e famiglie, da alimentare con fiducia e collaborazione.

A chiudere il messaggio, due immagini simboliche: bambini costretti ad attraversare un fiume, in epoche e Paesi diversi, pur di raggiungere la scuola (vedi fotogallery). Storie scelte per ricordare il valore dell’istruzione e accompagnare l’augurio agli studenti di affrontare l’anno "nuotando nell’aria della conoscenza", con curiosità e coraggio.

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