SPETTACOLO ITINERANTE Primo giorno per il il San Marino Halloween Express

Primo giorno a San Marino per Halloween Express, l'iniziativa organizzata dalla ditta Benedettini, con il patrocinio della segreteria di Stato al Turismo: uno spettacolo itinerante che, oltre a divertire "spaventando" gli spettatori, vuole valorizzare il centro storico di San Marino ed alcuni tra i luoghi più suggestivi della Repubblica. Sold out da giorni con oltre 2000 tagliandi d’ingresso venduti. Oggi domani e domenica attivato un servizio navetta gratuito con punto di partenza Piazzale delle Nazioni Unite con la corretta tempistica delle partenze dell’Halloween Express: domani prima corsa alle 15:10 ed ultima 19:40. Fondamentale la puntualità e consigliata la mascherina, per godere delle suggestioni dell'Halloween Express in tutta sicurezza.

