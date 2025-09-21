Primo incontro tra Consulta e Comitato esecutivo Iss, Raschi: "Impressioni buone, team che vuole lavorare sui progetti"

È soddisfatta la Consulta socio-sanitaria dal primo confronto con il nuovo Comitato esecutivo Iss. “Un gruppo che ha voglia di lavorare e che vuole portare avanti i progetti”: commenta il coordinatore Gabriele Raschi. Sul tavolo alcune questioni di sistema. A partire dalle liste d'attesa da ridurre. “Il personale, tutto sommato, c'è”, afferma Raschi che esorta a calibrare le risorse per non creare attese estremamente lunghe e costringere i pazienti a rivolgersi al privato. Su questo, dice il coordinatore, “siamo fiduciosi e il Comitato ci ha fatto una buona impressione”. Liste da sfoltire che rappresentano uno dei diversi obiettivi dei vertici Iss, come ribadito dagli stessi in Commissione Sanità in estate.

Sullo sfondo il progetto del nuovo ospedale: forse il dossier più complesso. La Consulta invita a realizzare lavori e investimenti a lungo termine solo nelle aree che rimarranno in piedi in futuro. L'attuale struttura, ribadisce, dovrà comunque essere operativa e in sicurezza fino alla nuova. Focus anche sulle cure agli anziani, sulle strutture da rafforzare per accogliere una popolazione con un'età media sempre più avanzata e sull'hospice.

E l'appello a fare attenzione alle “spese inutili”, a lavorare sulla spesa farmaceutica e su quei 10 milioni di euro circa per prestazioni sanitarie fuori territorio. “Evitare gli sprechi – specifica Raschi – non significa non avere cura dei pazienti”. Il Comitato esecutivo apre a una collaborazione continua con la Consulta, non limitandosi alle scadenze stabilite dalla legge. Con i vertici precedenti, puntualizza il coordinatore, “la relazione invece non era così semplice”. Nuovo anno sociale della Consulta che si apre, dunque, sotto i migliori auspici. Il 14 ottobre riunione con i primari di Pediatria e Ginecologia.







