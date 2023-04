SAN MARINO Primo maggio, Montanari CDLS: "Carovita, contratti scaduti, sanità: serve confronto con il Governo" “È dal novembre 2022 – ricorda Montanari – che abbiamo chiesto più volte e in maniera forte la convocazione di un confronto mai avviato. Abbiamo maturato il dubbio che a Governo e Maggioranza non interessi". Domani la festa CSU al Parco Ausa

È un agenda ricca con numerosi temi cerchiati in rosso quella della CDLS e rilanciati dal segretario generale Gianluca Montanari in occasione del primo maggio. “È dal novembre 2022 – ricorda Montanari – che abbiamo chiesto più volte e in maniera forte la convocazione dell'incontro e l'apertura di un tavolo della sostenibilità economica e sociale al Governo”. Confronto mai avviato, sottolinea la CDLS, al punto che abbiamo maturato il dubbio che a Governo e Maggioranza non interessi attivare questo esercizio di democrazia economica e sociale.

Tema caro vita intrecciato in questi mesi con quello delle bollette: “Ribadiamo la nostra contrarietà – aggiunge Montanari – agli aumenti senza un vero piano strategico di calmieramento delle tariffe. È necessario aprire un celere confronto sul welfare partendo dall'aumento degli assegni familiari”. Per la CDLS una strategia per arginare il carovita “passa inevitabilmente” anche dal completamento del rinnovo di tutti i contratti scaduti.

Al centro dei temi dell'agenda sindacale anche la situazione della sanità pubblica: “Bisogna colmare le inefficienze se dovute alla carenza di personale – afferma Montanari – e accelerare i lunghi tempi di attesa per visite ed esami diagnostici”. Sul fronte previdenziale inoltre rimarcata la necessità di garantire la prospettiva pensionistica ai giovani attraverso il completamento del secondo pilastro complementare.

Aspetti che insieme ad altri saranno affrontati proprio domani alla festa del primo maggio, organizzata dalla Centrale Sindacale Unitaria, al Parco Ausa di Dogana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: