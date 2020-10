Primo soccorso pediatrico: ripartono i corsi del Cemec

Tornano i corsi di primo soccorso pediatrico organizzati dal Cemec, Centro europeo per la medicina delle Catastrofi. Lezioni teoriche on-line e pratiche in presenza per fornire a genitori e personale non sanitario le conoscenze sulla rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base e sulle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Svolte prove pratiche su manichino.