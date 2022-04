Primo trimestre 2022: a San Marino crollano le nascite del - 21,4%, in calo anche i decessi

Dal Bollettino di Statistica del primo trimestre 2022, rilasciato dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica di San Marino, preoccupa il crollo dei nuovi nati che sono 44. Nello stesso periodo del 2021 erano 56, dunque il calo è del 21,43%. È però in diminuzione anche il numero dei deceduti, che sono stati 74. In discesa di 16 unità rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. La causa di morte più diffusa è legata a malattie del sistema circolatorio, circa il 30% del totale, mentre i morti a causa del Coronavirus o delle sue conseguenze sono 17, pari al 23% del totale.

La situazione sul turismo torna in linea con i numeri del periodo pre-pandemico. Ci sono stati 14.579 arrivi per un totale di 24.539 pernottamenti con una media di 1,68 notti trascorse per ogni persona arrivata. I turisti che nei primi mesi di quest'anno hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per il 95% dall’Europa, i turisti italiani sono i più numerosi e rappresentano l'80%.

Sul fronte occupazionale il trend è in aumento: a fine marzo i lavoratori totali sono pari a 23.192 unità, rispetto allo stesso periodo del 2021 l'incremento è di 672 unità, quindi del 3%. I settori che hanno registrato numeri particolarmente positivi sono le attività di alloggio e ristorazione con un aumento della forza lavoro pari all'11,7%, il commercio all'ingrosso e al dettaglio compresa la riparazione di autoveicoli e motocicli che hanno aumentato del 10,6% il numero dei lavoratori. È del 10,3% la crescita nelle attività professionali, scientifiche e tecniche. Bene anche le attività di noleggio e agenzie viaggio, +6,5% e le attività manifatturiere, +5,5%. I disoccupati totali sono 795 e rappresentano il 3,4%, di cui 497 sono disoccupati in senso stretto, ossia lavoratori che avevano un lavoro e lo hanno lasciato da meno di un anno, oppure in cerca di prima occupazione.