RIAPERTURE Primo weekend con maggiore libertà: per le famiglie una boccata d'aria al parco

Tra dati in generale miglioramento e un allentamento nelle restrizioni, in Repubblica si respira un cauto ottimismo. Da lunedì è iniziata una nuova fase di progressive riaperture, pur con un'attenzione costante alla situazione sanitaria. Così c'è chi ritrova il piacere di mangiare fuori la sera: a San Marino bar e ristoranti sono aperti al pubblico fino alle 21,30 e, da lunedì, lo saranno fino alle 23 con coprifuoco che passerà a mezzanotte.

Nei parchi valgono le regole sul divieto di assembramento e, su tutto il territorio, le prescrizioni su mascherine e distanziamento. In questo fine settimana a godere dei parchi sono i cittadini sammarinesi: gli spostamenti verso Emilia-Romagna e Marche infatti non sono ancora liberi, viste le zone arancioni. Per questo si dovrà attendere almeno il 26, se le Regioni vicine passeranno al giallo. Diversi i punti del territorio dove trascorrere un po' di tempo nella natura, come a Montecchio.

Nel servizio, le voci dei cittadini

