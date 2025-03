CONTROLLI Principio d'incendio Scuole Medie Fonte dell'Ovo: verifiche sulla salubrità dei locali. Lezioni riprese regolarmente in altre aule Effettuate campionature negli ambienti inibiti alle lezioni. In attesa dei risultati di laboratorio, gli studenti sono stati ricollocati in altri spazi

Proseguono le verifiche sulla sicurezza degli ambienti scolastici della Scuola Media di Fonte dell’Ovo, dopo il principio d’incendio verificatosi nella mattinata del 14 marzo.

Oggi, 17 marzo, il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato campionature nelle aule dell’ala nord dell’ex circoscrizione di Fiorentino, area interessata dall’evento, per accertare la salubrità degli ambienti. In attesa dei risultati delle analisi di laboratorio, gli studenti sono stati ricollocati in altre aule, garantendo così il regolare svolgimento delle lezioni.

Sul posto, insieme ai tecnici del Dipartimento Prevenzione dell’ISS, anche la Squadra Antincendio della Polizia Civile e un ingegnere della Protezione Civile impegnati nei controlli tecnici. L’incendio di venerdì scorso era stato provocato da un guasto a un generatore di aria calda, che aveva causato la propagazione di fumo nei locali scolastici.

L’intervento tempestivo della Squadra Antincendio della Polizia Civile e la rapida evacuazione dell’edificio avevano evitato conseguenze più gravi, consentendo di mettere in sicurezza studenti e personale scolastico. Attualmente, l’accesso alle aule interessate rimane interdetto fino alla conclusione degli accertamenti. Le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire il ritorno in sicurezza degli studenti nelle aule originarie.

