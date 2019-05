Pro Bimbi: ampia partecipazione alla serata sul tema "essere padre"

Ampia partecipazione alla serata organizzata dalla associazione Pro Bimbi e che ha visto come protagonista lo psicologo Ezio Aceti. Con la sua capacità comunicativa e il suo stile appassionato, ha coinvolto il pubblico su un tema delicato e poco indagato come il rapporto fra padre e figlio e soprattutto dell'essere padre, le sue responsabilità educative, in un mondo che cambia.