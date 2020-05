Pro-Bimbi attende il nuovo Primario, "auspichiamo che siano garantiti tutti i servizi resi finora"

L'associazione Pro-Bimbi chiede attenzione sulla pediatria: le dimissioni del Primario Nicola Romeo, per cui rinnovano profonda stima, aprono infatti nuovi scenari e – rivelano - il successore sarebbe già stato individuato: “una persona – scrivono - molto apprezzata, con diverse specializzazioni e di una età che le permetterebbe di guidare per diversi anni il servizio. Per il bene dei nostri bambini e delle loro famiglie, - scrive infine la Pro-Bimbi - auspichiamo che tale scelta si riveli adeguata non solo a garantire tutti i servizi finora resi, ma che possa altresì condurre a quella riforma della Pediatria tanto attesa”.